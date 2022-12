Probabili formazioni Croazia-Marocco: riflettori puntati su Modric e Amrabat

Croazia e Marocco si contendono la medaglia di bronzo del torneo: croati con Vlasic nel tridente. Magrebini con Dari al centro della difesa.

Allo Stadio Internazionale Khalifa, Croazia e Marocco si affrontano nel match che mette in palio il terzo posto finale ai Mondiali in Qatar. Le due squadre, protagoniste di un sontuoso percorso iridato, chiudono il loro torneo contendendosi la medaglia di bronzo.

La Croazia, eliminata in semifinale dall'Argentina dopo aver estromesso Giappone e Brasile, punta a finire nuovamente sul podio dopo il secondo posto di quattro anni fa in Russia.

Il Marocco, la più grande sorpresa del torneo, è diventato la prima squadra africana capace di raggiungere una semifinale mondiale. La squadra di Regragui, dopo aver vinto il girone proprio davanti alla Croazia di Dalic, ha eliminato la Spagna agli ottavi e il Portogallo ai quarti, prima di arrendersi al cospetto della Francia campione del Mondo.

Sul fronte croato si va verso la conferma del 4-3-3 con Kramaric punta centrale, affiancato da Perisic e da Vlasic, favorito per una maglia da titolare. In mediana ci sarà Brozovic in regia ad agire tra Modric e Kovacic. In difesa l'obiettivo del Torino Juranovic a destra con Sosa a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Lovren e Gvardiol, chiamati a schermare la porta di Livakovic.

Modulo speculare anche per il Marocco: En-Nesyri guida l'attacco, sorretto ai lati da Ziyech e da Boufal. A centrocampo Amallah in cabina di regia con Amrabat e Ounahi mezzali. Nella linea a quattro arretrata Dari fa coppia con El Yamiq, mentre sulle corsie laterali agiranno Hakimi e Attiat-Allah. Tra i pali ci sarà Bounou.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-MAROCCO

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.