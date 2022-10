Il Napoli fa visita alla Cremonese per continuare a volare, i padroni di casa sperano di poter ottenere la prima vittoria in campionato.

Rullo compressore in Champions, capolista in campionato. Il Napoli è partito con l'acceleratore in questi primi due mesi di gare ufficiali, deciso a fare la storia. Dopo l'aggancio del Milan in classifica in seguito al successo contro la Juventus, tocca agli azzurri rispondere.

Per il nono turno di campionato il Napoli fa visita alla neo-promossa Cremonese di Alvini, decisa a provare il colpaccio per salire in graduatoria. Tre punti fin qui per la squadra grigiorossa, tutti negli ultimi quattro turni di campionato. Una squadra, insomma, che si sta pian piano abituando alla massima serie.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare contro la Cremonese considerando tutte le competizioni (4 vittorie e tre pareggi): l'ultimo k.o contro la squadra lombarda risale all’11 settembre 1994, 0-2 fuori casa nel massimo campionato di Serie A.

Nella Cremonese dentro Quagliata insieme a Meitè e Zanimacchia, tutti alle spalle di Dessers. Ascacibar e Castagnetti in mediana, tra i pali Radu sarà difeso da Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri. Caccia al primo successo nella Serie A 2022/2023.

Napoli con Simeone punta, supportato da Elmas e Politano. In mezzo Ndombele con Lobotka ed Anguissa, con Meret tra i pali. Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui a comporre la retroguardia, partono dalla panchina Raspadori e Juan Jesus alla pari di Zerbin.

CREMONESE-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Meité, Quagliata; Dessers.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Elmas.