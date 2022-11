Nel 14° turno di Serie A, allo Zini arriva il Milan: nella Cremonese assenti Dessers e Ascacibar. Out Giroud e Theo per squalifica, Leao in panchina.

Archiviato il successo contro lo Spezia, il Milan torna in campo allo Stadio Zini di Cremona nell'anticipo del turno infrasettimanale. I rossoneri di Pioli vanno a caccia contro la Cremonese della seconda vittoria consecutiva per continuare l'inseguimento alla capolista Napoli.

Di fronte una Cremonese che è riuscita a portare a casa con carattere il pari all'Arechi contro la Salernitana trovando per due volte la reazione e il goal dopo essere andata in svantaggio prima per effetto della rete di Piatek e poi di Coulibaly. Decisivo il goal di Ciofani con il tap-in vincente dopo il rigore parato da Sepe proprio all'attaccante ex Frosinone.

Nei padroni di casa, Valeri è pronto a riprendersi il posto sulla corsia mancina, mentre in avanti Alvini è intenzionato a lanciare Okereke, con Meité e Zanimacchia ad agire alle loro spalle. Out per problemi fisici Ascasibar e Dessers, in forte dubbio Lochoshvili.

In casa Milan, qualche cambio rispetto al successo in extremis contro lo Spezia. Non ci sarà Giroud, squalificato dopo il doppio giallo rimediato contro i liguri, e idem Theo Hernandez: in avanti spazio a Origi, con Messias, Brahim Diaz (leggermente in vantaggio su De Ketelaere) e Rebic alle spalle del belga. Riposa Leao. In mezzo al campo tocca a Bennacer e Tonali, mentre davanti a Tatarusanu ci saranno Kalulu, Kjaer, Tomori e Ballo-Toure.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CREMONESE-MILAN

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Zanimacchia, Meité; Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim, Rebic; Origi.