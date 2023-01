La Juve riparte in casa della Cremonese nella sedicesima giornata di Serie A, i bianconeri sono attualmente terzi in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-JUVENTUS

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Castagnetti, Pickel; Buonaiuto; Dessers, Okereke.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Il campionato della Juventus riparte da Cremona nel match in programma alle ore 18.30 valido per la sedicesima giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri vogliono allungare la striscia positiva di sei vittorie consecutive che a fine 2022 è valsa il terzo posto alle spalle di Napoli e Milan.

L'allenatore toscano deve ancora fare i conti con numerose assenze al ritorno in campo dopo il Mondiale. Paredes è rientrato per ultimo (assieme a Di Maria che è indisponibile) e probabilmente partirà dalla panchina, ancora out (ma in miglioramento) Vlahovic e Pogba.

Nel 3-5-2 spazio a destra per McKennie più che Aké o Soulé, con Chiesa pronto a subentrare come ha spiegato lo stesso Allegri in conferenza stampa.

In porta Szczesny è da valutare ma dovrebbe partire titolare, in mezzo il play sarà Locatelli con Fagioli e Rabiot ai suoi lati. Davanti Milik e Kean proveranno a sfruttare gli sprint e i cross di Kostic.

Dall'altra parte una Cremonese terzultima in classifica che insegue ancora la prima vittoria in campionato. L'ultima notizia è il forfait di Ascacibar che si aggiunge al non convocato Chiriches. Nonostante l'assenza del play argentino, Alvini non accantona il passaggio alla difesa a quattro. In cabina di regia agirà dunque Castagnetti, mentre in difesa il nuovo acquisto dalla Samp Alex Ferrari dovrebbe partire dalla panchina.