I biancocelesti di scena in Romania dopo l'1-0 firmato Immobile all'Olimpico di una settimana fa: assenti Milinkovic, Romagnoli, Pedro e Zaccagni.

Secondo round tra Cluj e Lazio. Dopo l'1-0 dell'andata all'Olimpico, firmato da un capolavoro al volo di Ciro Immobile, le due formazioni si affrontano allo stadio Costantin Radulescu di Cluj-Napoca nella gara che deciderà chi volerà agli ottavi di Conference League.

Un successo importante per i biancocelesti, arrivato in inferiorità numerica dopo l'espulsione al 15' del primo tempo di Patric. Lo spagnolo non sarà a disposizione del tecnico Maurizio Sarri, in emergenza totale in vista della sfida in Romania.

Oltre a Patric non sarà a disposizione anche Alessio Romagnoli, ai box per infortunio, così come Milinkovic-Savic, Pedro e Zaccagni, fermato da un attacco influenzale.

Scelte obbligate per l'allenatore della Lazio, che conferma in coppa Maximiano tra i pali: Lazzari e Hysaj sulle fasce, con Casale e Gila a far coppia in mezzo. A centrocampo spazio a Cataldi in regia, con Marcos Antonio non al meglio, e Luis Alberto e Basic ai lati. Davanti sicuri di un posto Immobile e Felipe Anderson, con Romero in vantaggio nel ballottaggio con Cancellieri.

L'ex calciatore del Foggia e ora tecnico del Cluj, Dan Petrescu, ci crede. La formazione romena punta sul fattore casalingo per provare a ribaltare il risultato dell'andata. Solito 4-4-2 con Manea, Kollinger, Burca e Camora a formare la retroguardia a difesa della porta di Scuffet. Linea a quattro in mezzo al campo con Deac e Petrila sugli esterni e Cvek e Muhar in mezzo. In avanti ci sarà Janga, mentre Krasniqi è in vantaggio su Yeboah per l'altro posto.

PROBABILI FORMAZIONI CLUJ-LAZIO

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Kollinger, Burca, Camora; Deac, Muhar, Cvek, Petrila; Krasniqi, Janga.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Romero, Immobile, Felipe Anderson.