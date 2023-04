Dopo il successo del Real Madrid per 2-0 nel match d'andata, il Chelsea tenta l'impresa: in palio le semifinali di Champions League.

Chelsea a caccia dell'impresa in quel di Londra. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata a Madrid, la formazione di Lampard proverà a ribaltare il risultato a Stamford Bridge: contro i Campioni in carica, in mezzo ad una stagione decisamente deludente, con Tuchel prima e Potter poi esonerati.

Il Chelsea ha perso due delle ultime tre gare disputate in competizioni europee contro il Real Madrid (a fronte di una vittoria), entrambe nei quarti di finale di Champions League nelle ultime due stagioni.

In precedenza, invece, il Chelsea non era mai stata sconfitta dal Real Madrid nei cinque precedenti confronti diretti (3 vittorie, 2 pareggi).

Nel Chelsea Joao Felix falso nove supportato da Sterling e Havertz. Enzo Fernandez e Kantè in mediana insieme a Kovacic, davanti a Kepa spazio per James, Fofana, Thiago Silva e Cucurella.

Real Madrid con Benzema in avanti, mentre Vinicius e Rodrygo sono gli esterni. Modric, Kroos e Valverde in mezzo. Terzini titolari Camavinga e Carvajal, Courtois tra i pali difeso da Militao e Alaba.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-REAL MADRID

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Cucurella; Kanté, Fernandez, Kovacic; Sterling, Joao Felix, Havertz. All. Lampard.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All. Ancelotti.