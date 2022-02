Probabili formazioni Chelsea-Lille: Lukaku sfida David

Riparte la Champions League del Chelsea campione d'Europa in carica. I Blues, a Stamford Bridge, ospitano i campioni di Francia del Lille nella gara d'andata degli ottavi di finale.

Thomas Tuchel è pronto a puntare nuovamente su Lukaku nonostante le difficoltà che hanno scandito questa prima parte di stagione dell'ex Inter alla corte londinese. A sostegno del belga spazio a Pulisic e Ziyech, mentre a centrocampo agirà Jorginho in cabina di regia, spalleggiato da Kante. Sulle corsie laterali, una maglia da titolare per Azpilicueta a destra e Pulisic a sinistra. Nelle retrovie pacchetto difensivo a tre con Thiago Silva, Rudiger e Christensen a salvaguardare la porta di Mendy.

In quel di Londra, sbarca il Lille capace di vincere il proprio raggruppamento. All'esame contro i campioni d'Europa in carica, sembrano intenzionati a presentarsi con l'abito tattico del 4-4-2. Goourvennec sceglie il tandem composto da Ben Arfa e da Jonathan David. A centrocampo Andre e Xeka a comporre il pacchetto di mezzo con Sanches e Bamba larghi. In porta giocherà Jardim, mentre in difesa largo al duo centrale Fonte-Botman con Celik e Djalo terzini.

PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA-LILLE

CHELSEA (3-4-2-1) : Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Pulisic, Ziyech; Lukaku. All. Tuchel.

LILLE (4-4-2): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Sanches, Andre, Xeka, Bamba; Ben Arfa, David. All. Gourvennec