PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-VENEZIA

Nel primo anticipo della settima giornata di Serie A tocca al Cagliari di Mazzarri, che affronta il Venezia. Sardi reduci dal ko di Napoli.

Nonostante sia solo la settima giornata quella tra Cagliari e Venezia sembra già una sfida salvezza. I sardi, reduci dal ko di Napoli, hanno infatti fin qui raccolto appena due punti frutto di altrettanti pareggi e quattro sconfitte.

Non ha fatto molto meglio il neo-promosso Venezia, attualmente terzultimo con quattro punti e capace di vincere una sola partita nelle prime sei giornate di campionato.

Mazzarri dovrebbe puntare sul 3-5-2 con l'esperienza di Caceres e Godin in difesa insieme a Carboni, sugli esterni Nandez e Lykogiannis mentre in attacco Keita è favorito su Pavoletti per giocare in coppia con Joao Pedro.

4-3-3 per Paolo Zanetti che schiera Svoboda al centro della difesa, Molinaro terzino sinistro e Fiordilino in regia. Okereke dovrebbe spuntarla nel ruolo di centravanti, Henry potrebbe giocare come esterno.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Henry, Okereke, Johnsen.