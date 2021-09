Cagliari-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida il Venezia nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Walter Mazzarri affronta il Venezia di Paolo Zanetti nell'anticipo del venerdì della 7ª giornata di Serie A. Fra le due squadre è una classica sfida salvezza: i sardi sono penultimi in classifica a quota 2, con un cammino di 2 pareggi e 4 sconfitte, mentre i lagunari occpano il terzultimo posto con 3 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 4 sconftte.

Nella storia della Serie A i 3 precedenti fra le due formazioni disputati in casa degli isolani fotografano un perfetto equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio.

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore dei suoi con 4 goal realizzati, mentre in casa arancioneroverde quattro giocatori hanno finora trovato la via della rete. Fra questi anche Mattia Aramu, che ha lontane origini sarde da parte del nonno.

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-VENEZIA

Cagliari-Venezia si disputerà la sera di venerdì 1 ottobre 2021 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 7ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 20.45.

L'anticipo della 7ª giornata di Serie A, Cagliari-Venezia, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida salvezza Cagliari-Venezia sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Venezia su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel. Su Sky, invece, la telecronca del match è stata affidata ad Antonio Nucera, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Attraverso DAZN e Sky Go, tifosi e appassionati potranno vedere Cagliari-Venezia in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare ai clienti che acquistano il pass Sport.

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal prepartita, con le ultime novità e le formazioni ufficiali, al fischio finale.

Mazzarri potrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti a Cragno, Caceres, Godin e Carboni (favorito su Ceppitelli) si candidano a comporre la difesa a tre. A centrocampo Nandez e Lykogiannis agiranno da esterni, con Marin playmaker e Deiola e Strootman mezzali. Non è da escludere però l'impiego di Zappa al posto di Deiola: in questo caso Nandez agirebbe da mezzala destra. Davanti sarà Keita a far coppia con João Pedro. Ai box, oltre al lungodegente Rog, anche Ceter e Dalbert.

Paolo Zanetti potrebbe schierare i lagunari con il 4-3-3. Nel tridente d'attacco Okereke può spuntarla su T. Henry come centravanti, mentre Aramu e Johnsen dovrebbero agire da esterni offensivi. A centrocampo, come perno centrale, Ampadu è in vantaggio su Peretz, mentre Crnigoj e Busio agiranno da mezzali. Fra i pali agirà Mäenpää, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Mazzocchi e Schegg terzini, con Caldara (in vantaggio su Svoboda) e Ceccaroni a formare la coppia difensiva centrale. Assenti per problemi fisici Vacca, Haps, il portiere Lezzerini e Sigurdsson.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Lykogiannis; João Pedro, Keita.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.