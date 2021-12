Probabili formazioni Cagliari-Torino: Pjaca a supporto di Sanabria

Nel monday night del 16° turno di Serie A, il Cagliari va alla ricerca di vitali punti salvezza ospitando il Torino.

I sardi, guidati da Walter Mazzarri, si presentano con l'ormai più che collaudato abito tattico del 3-5-2: l'attacco è ovviamente affidato al duo Joao Pedro-Keita, mentre in mediana agiranno Grassi come centrale con Nandez e Marin nel ruolo di interni.

Le corsie laterali sono affidate a Bellanova sulla destra e a Dalbert sul versante opposto. Difesa a tre che dovrebbe essere composta da Caceres, Ceppitelli e Carboni. In porta c'è ovviamente Cragno.

Ivan Juric si presenta in terra sarda con Sanabria riferimento avanzato, sorretto tra le linee da Pjaca e da Brekalo. In mezzo al campo piovono conferme per Pobega, spalleggiato da Lukic. Sui binari esterni spazio a Vojvoda e Aina. Tra i pali Milinkovic-Savic, protetto dalla difesa a tre composta da Zima, Bremer e Buongiorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-TORINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria.