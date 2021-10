Il Cagliari deve fare i conti con i giocatori uruguayani appena tornati, pronti a stringere i denti. D'Aversa sceglie Gabbiadini.

Il Cagliari non può più sbagliare. Dopo il pareggio interno deludente contro il Venezia, la formazione di Mazzarri ha una nuova opportunità in casa, stavolta contro la Sampdoria. Per i blucerchiati, il desiderio di una svolta, visto il campionato fin qui senza gloria.

Mazzarri deve fare i conti con il rientro degli uruguyani Caceres, Godin, Nandez e Pereiro un giorno prima della sfida contro la Sampdoria: due di loro potrebbero giocare comunque, mentre in difesa ha recuperato Ceppitelli che agirà davanti a Cragno.

In mezzo Marin e Strootman con Deiola, davanti confermato Keita al fianco di Joao Pedro. Sulla fascia sinistra fiducia a Dalbert.

Nella Sampdoria non ci saranno Damsgaard e Vieira. Possibile tridente formato da Candreva, Quagliarella e Gabbiadini, quest'ultimo al rientro.

Reparto di centrocampo formazo da Thorsby, Ekdal e Adrien Silva. In porta Audero, retroguardia che vedrà titolari Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Adrien Silva, Thorsby, Ekdal; Candreva, Quagliarella, Gabbiadini.