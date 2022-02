Il primo posticipo del lunedì si gioca alla 'Unipol Domus' di Cagliari dove i padroni di casa, allenati dal grande ex Walter Mazzarri, affrontano il Napoli. Grande occasione per gli azzurri, che possono sorpassare l'Inter e agganciare al primo posto il Milan.

Ancora tante le assenze nelle file dei sardi che devono rinunciare tra gli altri a Lovato, Carboni e Nandez. In difesa quindi tocca a Goldaniga e Obert affiancare Ceppitelli. Bellanova e Lykogiannis sugli esterni, a centrocampo Marin con Grassi e Dalbert. Pavoletti o Gaston Pereiro in appoggio a Joao Pedro.

Spalletti perde per infortunio Anguissa e Insigne, che verranno sostituiti rispettivamente da Demme e Mertens, e cambia modulo passando a un 3-4-2-1. Riposa Osimhen in vista del Barcellona: dentro Petagna. In difesa davanti a Ospina giocheranno Rrhamani, Koulibaly e Juan Jesus.

Fabian Ruiz non è al meglio: al suo posto dovrebbe giocare Zielinski nella posizione di centrocampista centrale.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-NAPOLI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna.