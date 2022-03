Un Cagliari da Champions, nel corso del 2022. Walter Mazzarri ha risvegliato la formazione rossoblù dopo una prima parte di stagione da dimenticare, portandola fuori dalla zona retrocessione. Dopo i grandi risultati dell'ultimo periodo, il team sardo cerca conferme all'Unipol Domus contro la Lazio.

Da canto suo la Lazio di Sarri deve fare i conti con una stagione altalenante e con parecchie delusioni, vedi le eliminazioni da Coppa Italia ed Europa League, ma non solo. In campionato rimane l'obiettivo quarto posto, allontanatosi però dopo l'ultimo k.o contro il Napoli.

Mazzarri conferma Pereiro al fianco di Joao Pedro, lasciando Keita e Pavoletti in panchina. Dalbert e Bellanova saranno gli esterni di centrocampo, mentre in mezzo agiranno Grassi, Marin e Deiola. A difesa di Cragno dentro Goldaniga, Lovato ed Altare.

Dall'altra parte Sarri propone il tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni, con Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic a comporre il centrocampo biancoceleste. Strakosha in porta, retroguardia con Radu, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Lazzari non è a disposizione, panchina per Hysaj.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, João Pedro. All. Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri