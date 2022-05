Probabili formazioni Cagliari-Inter: Dzeko con Lautaro, torna Bastoni

La lotta Scudetto è serratissima, ogni minimo passo falso ha il potere di risultare decisivo: lo sa bene l'Inter, di scena a Cagliari con il solo risultato della vittoria a disposizione per regalarsi un'ulteriore speranza e tenere vivo il duello col Milan.

I sardi, dal canto loro, devono cercare il miracolo contro la corazzata nerazzurra per sorpassare in classifica la Salernitana, fermata dall'Empoli e dagli stessi rossoblù una settimana fa grazie al goal di Altare al minuto 99.

Obiettivi diversi ma ugualmente importanti a fare da cornice al match dell'Unipol Domus, prima volta in casa per il nuovo tecnico Alessandro Agostini che ha da poco preso il posto di Walter Mazzarri.

Inzaghi alle prese con una sola assenza, quello dell'infortunato Vecino: per il resto un solo dubbio, relativo al partner di Lautaro, con Dzeko che sembra in leggerissimo vantaggio su Correa.

Dumfries si riprende il posto da titolare a destra dopo la chance concessa a Darmian in finale di Coppa Italia, Perisic intoccabile sull'out opposto così come il trio di centrocampo. Ritorno tra i titolari per Bastoni, schierato nei minuti conclusivi della vittoriosa sfida dell'Olimpico.

Agostini dovrebbe dare fiducia a Pavoletti, favorito su Keita per affiancare Joao Pedro in attacco. Conferma per la mezzala Rog, Grassi in cabina di regia. Ceppitelli in ballottaggio con Goldaniga per giocare nel terzetto arretrato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.