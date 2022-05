Cagliari-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAGLIARI-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-Inter

Data: 15 maggio 2022

Orario: 20:45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il momento della verità è arrivato: ora non si può più sbagliare. Cagliari e Inter si affrontano nel 37° e penultimo turno di Serie A in una sfida che mette in palio punti fondamentali per i destini delle due squadre.

Dopo il pari raggiunto al 99' all'Arechi di Salerno, la squadra di Agostini ha disperato bisogno di portare a casa un risultato positivo per giocarsi nell'ultimo turno le chance di permanenza nella massima categoria. Dall'altra parte, fallire la sfida dell'Unipol Domus potrebbe sancire per l'Inter la fine del sogno scudetto e regalare con un turno d'anticipo il titolo al Milan.

Gli isolani cercano il secondo risultato utile di fila dopo quello conquistato sul campo della Salernitana, con il goal di Altare quasi al 100' con cui gli uomini di Agostini - all'esordio in panchina dopo la promozione in seguito all'esonero di Mazzarri - hanno risposto al vantaggio di Verdi su rigore.

Dall'altra parte l'Inter ha reagito con carattere al ko nel recupero del 20° turno di campionato al 'Dall'Ara' di Bologna. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno superato prima l'Udinese alla Dacia Arena e poi l'Empoli a San Siro con una rimonta dallo 0-2 dopo pochi minuti al 4-2 finale. Soprattutto, in settimana hanno vinto la Coppa Italia battendo la Juventus in finale.

Nella gara d'andata non ci fu storia tra Inter e Cagliari. Il 12 dicembre, a San Siro, i nerazzurri calarono il poker grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e i goal di Sanchez e Calhanoglu.

In questo articolo tutto su Cagliari-Inter: dalle ultime notizie sulle formazioni a come seguire il match in TV e streaming.

ORARIO CAGLIARI-INTER

Il match tra Cagliari e Inter, in programma domenica 15 maggio 2022, verrà disputata allo stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE CAGLIARI-INTER IN TV

Sarà possibile seguire Cagliari-Inter in diretta TV esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il racconto delle emozioni della sfida dell'Unipol Domus sarà affidato su DAZN a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

CAGLIARI-INTER IN DIRETTA STREAMING

Cagliari-Inter sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite l'app scaricabile sui dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL potrete seguire Cagliari-Inter anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il nostro sito avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-INTER

Agostini è pronto a confermare modulo e uomini rispetto alla trasferta di Salerno. La certezza è Joao Pedro in avanti, con Pavoletti ancora in vantaggio su Keita Balde. In mezzo al campo pronti Marin, Grassi e Rog, con Deiola inizialmente in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Inter deve fare i conti con la stanchezza post finale di Coppa Italia, disputata mercoledì a Roma contro la Juventus. Inzaghi non può sbagliare e dovrebbe sceglie i migliori: gli unici due ballottaggi riguardano la fascia destra, con Dumfries in vantaggio su Darmian, e l'attacco, con Dzeko e Sanchez che partono dietro rispetto a Lautaro e Correa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.