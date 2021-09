PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-GENOA

Il Cagliari ospita un Genoa ancora a zero punti: nei sardi torna tra i pali Cragno, Grifone col tandem offensivo Pandev-Destro.

La terza giornata di Serie A vede il Cagliari di Leonardo Semplici ospitare un Genoa ancora fermo al palo. Zero punti in due partite per gli uomini di Ballardini, chiamati a sbloccarsi contro gli isolani.

I padroni di casa (un pareggio e una sconfitta fin qui) ritrovano Cragno in porta dopo l'infortunio e Ceppitelli in difesa, col volto nuovo Martin Caceres che parte dalla panchina. Zappa e Dalbert esterni, in mediana Deiola, Marin e Nandez che sostituisce Strootman. Pavoletti vince il ballottaggio con Keita Balde e fa coppia con Joao Pedro.

Nel Genoa in attacco Caicedo parte dalla panchina: Pandev agirà in tandem con Destro, mentre a centrocampo Rovella trova una maglia. Sabelli e Cambiaso sulle fasce, Vanheusden dal primo minuto in retroguardia.

Alla 'Unipol Domus' si scende in campo alle 15: arbitra Pairetto.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Hernani, Rovella, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Ballardini.