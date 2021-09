Cagliari-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari sfida in casa il Genoa nella 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Cagliari di Leonardo Semplici ospita il Genoa dell'ex Davide Ballardini nella 3ª giornata del campionato di Serie A. I sardi hanno collezionato un punto nelle prime due gare, frutto di un pareggio contro lo Spezia e di una sconfitta a Milano con il Milan, mentre i liguri si trovano in fondo alla graduatoria ancora a quota 0 con un cammino di due sconfitte contro Inter e Napoli.

Nelle 22 gare disputate in casa contro i liguri nel massimo campionato, il bilancio è favorevole agli isolani, che hanno ottenuto 13 vittorie a fronte di 5 affermazioni del Grifone e di 4 pareggi. L'ultima partita, giocata il 22 maggio scorso, tuttavia, ha visto la vittoria della squadra di Ballardini, che si è imposta 1-0 alla Sardegna Arena con rete di Shomurodov, passato alla Roma nel calciomercato estivo.

Se non vincesse il Cagliari partirebbe senza vittorie nelle prime 3 gare per il secondo anno consecutivo, mentre il Genoa, ove rimediasse una sconfitta, inizierebbe la stagione con 3 sconfitte di fila, come gli era accaduto soltanto nel 1957/58. Assieme al tecnico Davide Ballardini, che è stato sulla panchina del Cagliari in due distinte occasioni, Leonardo Pavoletti è il grande ex del confronto: oltre ad aver segnato 23 goal in Serie A in 44 partite col Genoa, il toscano ha segnato 2 goal alla sua ex squadra.

Il Cagliari è una delle vittime preferite in campionato di Goran Pandev, che in carriera ha trovato il goal 6 volte contro i sardi. Ha fatto meglio soltanto con il Livorno (7 centri) ma appena una delle reti contro gli isolani è stata segnata nelle 6 gare più recenti. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CAGLIARI-GENOA

Cagliari-Genoa si giocherà il pomeriggio di domenica 12 settembre nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 45ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Cagliari-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cagliari-Genoa su DAZN sarà curata da Alberto Santi, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Chi lo preferisse grazie a DAZN potrà vedere Cagliari-Genoa in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Quando la partita sarà terminata, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Semplici avrà ben 6 giocatori indisponibili per problemi fisici: al lungodegente Rog, Ladinetti e Faragò si sono aggiunti Cragno e Godin, mentre Ceppitelli ha recuperato e dovrebbe giocare. Caceres dovrebbe invece partire dalla panchina. Nandez e Dalbert sarebbero gli esterni di fascia, con Marin in cabina di regia e Deiola e Strootman mezzali e in attacco sarebbe confermata la coppia composta da Pavoletti e João Pedro. Non è da escludere tuttavia l'ipotesi 4-2-3-1, con l'inserimento di uno fra Bellanova e Zappa a destra, di Lykogiannis a sinistra al posto di Dalbert e di Keita sulla trequarti (out Deiola) accanto a João Pedro e Nandez. Strootman e Marin, in questa seconda ipotesi, formerebbero il tandem sulla mediana.

Meno problemi per Ballardini, che avrà ai box per infortunio il solo Bani e per il resto ampia scelta in tutti i ruoli. Nel 3-5-2 dei liguri, Caicedo si candida ad affiancare Destro in attacco, con quest'ultimo favorito su Pandev. A centrocampo Badelj agirà da playmaker, con Sturaro e Rovella mezzali. Sabelli (o Ghiglione) e Cambiaso potrebbero presidiare le due fasce, con il secondo favorito sull'ultimo arrivato Fares. Dietro linea a tre composta da Vanheudsen (in vantaggio su Masiello), Biraschi e Criscito, mentre in porta ci sarà Sirigu, reduce dagli impegni con la Nazionale azzurra.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Pavoletti, João Pedro.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheudsen, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Caicedo, Destro.