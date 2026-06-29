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Formazioni Brasile-Giappone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Brasile vs Giappone
Brasile
Giappone

A Houston di scena uno dei sedicesimi di finale più attesi: il Brasile di Carlo Ancelotti sfida il Giappone. Raphinha ancora out, giocherà il talento Rayan dal primo minuto. Neymar parte dalla panchina. Ueda guida i nipponici, che dovranno fare a meno di Take Kubo.

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Probabili formazioni Brasile - Giappone

4-1-2-3
Brasile crest
Brasile
BRA
Formazione
Giappone crest
Giappone
GIP
3-4-2-1
1A. Becker3Gabriel4Marquinhos13Danilo16D. Santos20L. Paqueta5Casemiro8B. Guimaraes26Rayan7Vinicius Junior9M. Cunha1Z. Suzuki22T. Tomiyasu4K. Itakura21H. Ito11D. Maeda2Y. Sugawara13K. Nakamura15D. Kamada10R. Doan7A. Tanaka18A. Ueda
Giappone crest
Giappone
GIP
4-1-2-3
Brasile

Formazione titolare

Giappone

Allenatore

  • C. Ancelotti
  • H. Moriyasu

Infortuni e squalifiche

Un vero banco di prova attende il Brasile di Carlo Ancelotti, che a Houston sfida il Giappone per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.

La Seleçao si presenta alla fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso il girone in crescendo (pari con il Marocco, seguito dalle nette vittorie per 3-0 contro Haiti e Scozia). Dall'altra parte, il Giappone di Hajime Moriyasu promette di essere l'ostacolo più organizzato e spigoloso del cammino della Nazionale verdeoro.

Raphinha ancora out: al suo posto spazio ancora al giovane Rayan. Ma la notizia che tiene col fiato sospeso i tifosi verdeoro riguarda Neymar. Il numero 10, reduce da un lungo calvario di infortuni, è rientrato nei minuti finali della sfida contro la Scozia. Ancelotti lo ha preservato ed è intenzionato a utilizzarlo come l'arma segreta a gara in corso: Neymar non ha i 90 minuti nelle gambe, ma la sua classe nei momenti di massima tensione può rivelarsi il fattore decisivo in un eventuale finale bloccato o nei tempi supplementari. Davanti conferma per Matheus Cunha, che ha ormai sorpassato Igor Thiago nelle gerarchie.

Nel Giappone il grande assente è Take Kubo, che non ha recuperato dall'infortunio subito nella sfida contro l'Olanda: al suo posto probabile Doan in posizione più avanzata, con Sugawara sulla corsia di destra.

Coppa del Mondo
Brasile crest
Brasile
BRA
Giappone crest
Giappone
GIP

DOVE VEDERE BRASILE-GIAPPONE IN TV E IN STREAMING

Brasile-Giappone (fischio d'inizio alle ore 19:00) sarà visibile su DAZN ma sarà trasmessa in chiaro anche da Rai1 e in streaming su Raiplay.

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