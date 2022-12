Probabili formazioni Brasile-Corea del Sud: riecco Neymar, giocherà titolare

Il Brasile di Tite affronta la Corea del Sud di Bento: in palio i quarti di finale. Verdeoro reduci dal k.o contro il Camerun.

Una delle favorite al titolo contro una delle sorprese. Brasile contro Corea del Sud è una delle gare più interessanti per gli ottavi dei Mondiali 2022. I verdeoro di Tite sfidano il team asiatico, riuscito a passare il turno grazie al maggior numero di reti segnate rispetto all'Uruguay.

Reduce dalla sconfitta contro il Camerun, il Brasile riparte con i titolari, dopo il turnover messo in scena nell'ultima sfida dei gironi, con la qualificazione già acquisita. Corea del Sud, invece, sulle ali dell'entusiasmo dopo aver superato Cristiano Ronaldo e il Portogallo.

Quello degli ottavi 2022 sarà l'ottavo confronto tra Brasile e Corea del Sud, il primo in una partita ufficiale tra le due formazioni. Il Brasile ha vinto sei delle sette gare precedenti (più un pareggio), di cui l'ultima per 5-1 lo scorso giugno.

Tite opta per Richarlison unica punta, supportato da Vinicius, Raphinha e il recuperato Neymar. A fare schermo davanti alla difesa ci saranno Casemiro e Fred, con Danilo, Militao, Thiato Silva e Marquinhos davanti ad Alisson. Out Gabriel Jesus e Alex Telles, panchina per Bremer ed Alex Sandro.

Bento ha il dubbio Kim Min-jae: il centrale del Napoli non è ancora al meglio e potrebbe partire dalla panchina. Il ct portoghese propone Cho come centravanti del 4-2-3-1, con Son, Lee Jae-sung e Lee Kang-in sulla trequarti. Jung e Hwang in mediana, mentre davanti a Kim Seung-gyu ci saranno Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Kyung-won e Kim Jin-Su.

BRASILE-COREA DEL SUD, LE PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Kyung-won, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct. Paulo Bento