Probabili formazioni Bologna-Venezia: Mihajlovic si affida ad Arnautovic

Diciotto punti dopo dodici giornate sono un bel bottino, figurarsi per una squadra che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria: il Bologna è una delle sorprese della Serie A e non intende fermarsi, magari insidiando qualche concorrente più prestigiosa per un posto in Europa.

Non è certamente questo il pensiero del Venezia, che si gode i dodici punti utili per restare fuori dalle ultime tre posizioni: dopo un avvio balbettante, la multietnica squadra di Zanetti ha progressivamente trovato l'amalgama, coniugando i risultati ad un calcio più che gradevole.

Mihajlovic non può contare su Skov Olsen e De Silvestri, entrambi ai box: a destra fiducia per Mbaye, con Hickey sull'out opposto. Dominguez e Svanberg in mediana, trequarti formata dai soliti Barrow e Soriano a sostegno dell'intoccabile Arnautovic. Difesa a tre con Soumaoro, Medel e Theate, tra i pali Skorupski.

Lagunari sull'onda dell'entusiasmo di Okereke, riferimento centrale nel tridente offensivo con Aramu e Johnsen sugli esterni. Ampadu e Busio interni ai lati di Vacca. Davanti a Romero la difesa a quattro con i terzini Mazzocchi e Haps e i centrali Caldara e Ceccaroni. Out Crnigoj ed Ebuehi.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti