Bologna-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Venezia

Bologna-Venezia Data: 21 novembre 2021

21 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Match interessante al Dall'Ara tra Bologna e Venezia, gara valevole per la 13esima giornata di Serie A. Il campionato torna dopo la sosta per le Nazionali e la squadra di Mihajlovic vuole continuare a vincere. In caso di successo contro i lagunari sarebbe la terza vittoria consecutiva. Il Venezia, però, è squadra coriacea, ben messa in campo da Zanetti.

Guarda Bologna-Venezia su DAZN. Attiva ora

Il Bologna ha attualmente 18 punti con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con 19 reti fatte e 23 subite. Nelle ultime cinque gare sono 2 le vittorie con 2 sconfitte e un pareggio. In casa sono 13 i punti con 4 vittorie, un pareggio e una vittoria con 13 reti fatte e 8 subite.

Il Venezia ha 12 punti con 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 11 reti fatte e 19 subite. Nelle ultime cinque gare sono due le vittorie, due i pareggi e una sconfitta. Sono cinque i punti lontano dal Penzo con una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte: quattro le reti segnate e dodici, invece, quelli subiti.

L'ultimo precedente al Dall'Ara risale alla stagone 2001-02 con il pareggio per 1-1 tra le due squadre.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Venezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-VENEZIA

Bologna-Venezia, gara valevole per la tredicesima giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Renato Dall'Ara, a Bologna, nel pomeriggio di domenica 21 novembre 2021. Il calcio d'inizio della sfida è alle 15.00.

DOVE VEDERE BOLOGNA-VENEZIA IN TV

Bologna-Venezia sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN previo abbonamento. Sarà possibile assistere al match una moderna smart tv oppure, per quanto riguarda gli altri televisori, grazie a una console PlayStation 4/5 o Xbox, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a un TIMVISION Box.

BOLOGNA-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Bologna-Venezia sarà visibile su DAZN anche in diretta streaming. Basterà scaricare l'app della piattaforma, oppure collegarsi al sito ufficiale, in entrambi i casi grazie a dispositivi come un pc, uno smartphone o un tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida in programma al Renato Dall'Ara tra Bologna e Venezia su DAZN è affidata Federico Zanon, con Stefan Schwoch nel ruolo di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli appassionati potranno seguire in diretta la sfida del 12° turno di Serie A tra Bologna e Venezia anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà al Dall'Ara.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-VENEZIA

3-4-2-1 per il Bologna con Skorupski in porta, Soumaoro, Medel e Theate in difesa. Skov Olsen (De Silvestri è out) e Hickey esterni, Svanberg e Dominguez in mezzo. Soriano e Barrow sulla trequarti con Arnautovic centravanti.

L'articolo prosegue qui sotto

4-3-3 per il Venezia con Romero in porta, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps (favorito su Molinaro) in difesa. Ampadu, Tessmann e Busio potrebbero costituire il trio di centrocampo, con Crnigoj in panchina. Aramu, Okereke e Kiyine in avanti.

BOLOGNA (3-4-2-1) Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic.

VENEZIA (4-3-3) Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine.