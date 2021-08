PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SALERNITANA

Il Bologna ospita la Salernitana all'esordio in Serie A: nei rossoblù giocherà Arnautovic, negli ospiti Simy parte dalla panchina.

Tra voglia di rivalsa e opportunità di sorprendere: il Bologna, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Ternana, ospita al Dall'Ara la neopromossa Salernitana, in una sfida da vivere fino in fondo.

Sinisa Mihajlovic e i suoi tornano di fronte ai tifosi rossoblù dopo pochi giorni e lo fanno con il classico 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e una difesa a quattro con De Silvestri, Medel, Bonifazi e Hickey.

A centrocampo, poi, Dominguez e Schouten, favoriti su Svanberg, dietro ai tre che agiranno sulla trequarti Orsolini, Soriano e Barrow, quest'ultimo in ballottaggio con Vignato. La punta sarà Arnautovic, che torna dopo tanti anni in Serie A.

La Salernitana di Castori, invece, si schiera con un 3-5-2 con Belec in porta, Bogdan, Gyomber e Jaroszynski in difesa, ballottaggio Kechrida-Zortea per la fascia destra, con M. Coulibaly, Obi e L, Coulibaly centrali e Ruggeri a sinistra nel centrocampo a cinque.

In avanti dovrebbero partire Bonazzoli e Djuric, col nuovo acquisto Simy pronto comunque a subentrare dalla panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.