Tanti problemi di formazione per Thiago Motta e Mourinho: Bologna con una difesa inedita, lo Special One non convoca Rui Patricio e Dybala.

Gambe a Bologna, testa a Leverkusen. La Roma scende in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A ma il pensiero di Mourinho è rivolto anche, se non soprattutto, al ritorno della semifinale di Europa League contro il Bayer in programma giovedì prossimo.

Per questo lo Special One, già in emergenza causa infortuni, ha deciso di risparmiare altre due pedine fondamentali come Rui Patricio e soprattutto Paulo Dybala, entrambi neppure convocati.

In porta quindi toccherà al giovane Svilar, Cristante al centro della difesa con Celik e Ibanez. Il giovane Missori e Zalewski sugli esterni, in mezzo al campo Bove con Tahirovic. Attacco sulle spalle di Belotti, dietro di lui Pellegrini e Solbakken.

Difesa da inventare per Thiago Motta senza Posch, squalificato, Lucumi e Soumaoro infortunati. De Silvestri terzino destro, Sosa e Bonifazi al centro, Cambiaso sulla sinistra. A centrocampo Aebischer, Schouten e Dominguez. Ferguson nel tridente con Orsolini e Barrow, sempre out Soriano e Sansone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Cambiaso; Aebischer, Schouten, Dominguez; Orsolini, Barrow, Ferguson.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Belotti.