La Juventus vuole ripartire dopo le sconfitte contro Lazio, Sassuolo e Napoli: bianconeri impegnati a Bologna, Vlahovic in panchina.

Dopo tre sconfitte consecutive, la Juventus deve assolutamente ripartire in campionato se vuole restare tra le prime quattro per giocare la prossima edizione della Champions League.

Ad attendere i bianconeri però c'è l'ostica trasferta sul campo del Bologna dove è già caduta l'Inter mentre Lazio e Milan non sono andati oltre il pareggio.

Allegri peraltro non avrà a disposizione Di Maria, rimasto a Torino ufficialmente per un trauma contusivo alla caviglia. Out anche Kean, mentre Vlahovic non è al meglio e partirà dalla panchina. In attacco quindi conferma per Chiesa, accanto a lui Milik.

Rispetto alla gara di Coppa Italia contro l'Inter rientrano Cuadrado sulla destra, Gatti e Danilo in difesa con Bremer. In porta Szczesny. Sulla sinistra confermatissimo Kostic, a centrocampo Fagioli favorito su Miretti con Locatelli e Rabiot.

Problemi in attacco per Thiago Motta che deve rinunciare a Soriano, Arnautovic e Sansone, tutti infortunati. Al centro del tridente dovrebbe giocare Zirkzee con Orsolini e Barrow larghi. Per il resto formazione tipo con Posch, Soumaoro, Lucumi e Kyriakopoulos davanti a Skorupski. In mezzo al campo Ferguson, Schouten e Dominguez.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zirkzee, Barrow.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik.