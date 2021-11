Probabili formazioni Bologna-Cagliari: torna Arnautovic, gioca Pavoletti

Dopo le sconfitte contro Milan e Napoli, il Bologna vuole ripartire contro il Cagliari fanalino di coda della Serie A. Out Keita, nemmeno convocato.

Il Bologna per ripartire, il Cagliari per risollevarsi da una situazione già complicatissima. Con la possibilità, in caso di vittoria, di uscire addirittura dalla zona retrocessione. Aspetti che fanno capire come la sfida del Dall'Ara, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, rivesta già un'importanza notevole.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è reduce da due sconfitte consecutive, contro Milan e Napoli, con tanto di recriminazioni arbitrali. Sta peggio il Cagliari, protagonista di un avvio di campionato da dimenticare: nemmeno l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha risollevato completamente le sorti della formazione sarda, attualmente ultima in classifica.

Mihajlovic ritrova il pupillo Arnautovic, destinato a tornare al centro dell'attacco dopo aver saltato la trasferta di Napoli. Dentro dal primo minuto anche Soumaoro e Soriano, che hanno scontato un turno di squalifica. Confermato Theate in difesa. De Silvestri torna a fare l'esterno a tutta fascia.

Mazzarri non ha a disposizione Keita, fermato dalla tonsillite, e dunque schiera Pavoletti accanto a Joao Pedro in attacco. Dubbi in difesa tra Zappa e Bellanova e tra Carboni e Caceres. In mezzo al campo Strootman spera di prendersi una maglia al posto di Deiola, che comunque rimane favorito per far coppia con Marin.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri