Bologna-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Cagliari nel Monday Night dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Cagliari

Bologna-Cagliari Data: 1 novembre 2021

1 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite),

Sky Sport Calcio (numero 202 satellite, 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Cagliari di Walter Mazzarri, ultimo della classe, nel Monday Night dell'11ª giornata di Serie A. I felsinei sono dodicesimi in classifica con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, i sardi si trovano in fondo alla graduatoria a quota 6, con un cammino finora deficitario di una sola vittoria, 3 pareggi e ben 6 sconfitte.

Segui Bologna-Cagliari su DAZN. Attiva ora

Nelle 32 gare disputate in Serie A in casa degli emiliani, questi ultimi conducono nelle statistiche con 17 vittorie, 9 pareggi e 6 affermazioni degli isolani. Il Cagliari, in particolare, non vince a Bologna da 11 anni. L'ultima vittoria sarda risale al 10 gennaio 2010, quando un goal di Matri portò i 3 punti alla squadra guidata da Massimiliano Allegri contro quella di Colomba.

Il Cagliari è la formazione che ha subito più goal da calcio piazzato nel campionato in corso, ben 10: i sardi, inoltre, hanno incassato 3 dei quattro goal totali segnati su punizione diretta in questa Serie A (Tonali, Vlahovic e Pellegrini). Nell'era dei 3 punti è solo la quarta volta che gli isolani conquistano meno di 9 punti nelle prime 10 giornate di Serie A: in due delle tre precedenti i rossoblú sono retrocessi in B (1996/97 e 1999/00), mentre nel 2005/06 hanno mantenuto la categoria.

La compagine dei Quattro Mori, inoltre, è una di quelle che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questa Serie A (ben 10, di cui 5 nelle ultime quattro giornate), nonché una delle due contro cui Sinisa Mihajlovic vanta la miglior percentuale di vittorie (9 su 15 incontri, il 60%, come contro il Chievo Verona).

Musa Barrow è il giocatore più prolifico del Bologna con 4 goal segnati, e ha nei rossoblù isolani la sua vittima preferita nel campionato con 3 goal realizzati in carriera, mentre João Pedro è il bomber del Cagliari con 6 reti all'attivo (e 5 centri contro gli emiliani nel torneo). In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-CAGLIARI

Bologna-Cagliari si disputerà la sera di lunedì 1 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Davide Massa di Imperia, e sarà la 63ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il lunch match Bologna-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida di Serie A Bologna-Cagliari sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora reso noti i nomi del telecronista e della seconda voce di Bologna-Cagliari. Su Sky, invece, la telecronaca della gara è stata affidata a Davide Polizzi, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Mediante DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Bologna-Cagliari in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme.

Gli utenti DAZN inoltre, al termine della gara, avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Una terza opzione per vedere la partita in diretta streaming è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass Sport.

Consarà possibile seguire la partitaancheCollegandovi con il portale, fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Mihajlovic dovrebbe schierare i felsinei con il 3-4-2-1. Davanti al portiere Skorupski, la difesa potrebbe essere composta da Soumaoro, Medel e Theate. De Silvestri a destra e Hickey a sinistra (lo scozzese è favorito su Dijks) si candidano a presidiare le due fasce, mentre in mezzo agiranno Nico Domínguez e Svanberg. Davanti Orsolini e Soriano sulla trequarti a sostegno dell'unica punta Barrow. L'unico dubbio in questo caso è relativo all'impiego di Arnautovic, che se giocasse rileverebbe Orsolini e agirebbe da prima punta, con Barrow che scalerebbe a trequartista accanto a Soriano. Indisponibili per infortunio Bonifazi, Kingsley e Viola.

Dubbi e problemi per Mazzarri, che ha l'infermeria piena e spera di recuperare fino all'ultimo qualcuno fra Caceres, Godin, Strootman e Nandez. Al momento però il tecnico di San Vincenzo valuta un 4-4-2 senza questi giocatori, oltre che senza i vari Ceter, Dalbert, Walukiewicz e Rog. In attacco ballottaggio fra Keita e Pavoletti per chi sarà il partner di João Pedro, con il senegalese favorito dopo esser rimasto a lungo in panchina contro la Roma. In mediana è probabile che la scelta cada sul duo Marin-Grassi, con Bellanova e Marin. Dietro, davanti al portiere Cragno, linea a quattro con Zappa e Lykogiannis esterni bassi e Ceppitelli e Carboni coppia centrale.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin; João Pedro, Keita.