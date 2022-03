Probabili formazioni Bologna-Atalanta: Pasalic e Koopmeiners alle spalle di Muriel

Dopo il passaggio del turno in Europa League, l'Atalanta va in scena sul campo del Bologna nel match che chiude il programmo del 30° turno di Serie A.

Mihajlovic con Orsolini e Soriano in zona rifinitura alle spalle del riferimento avanzato Arnautovic. A centrocampo operazioni in mano a Svanberg e Schouten con De Silvestri che torna ad occupare il binario di destra, mentre Hickey ritrova la sua collocazione naturale sull'out mancino. In difesa c'è Theate che completa il pacchetto a tre con Soumaoro e Medel a protezione della porta di Skorupski.

Risposta speculare da parte di Gasperini che si affida nuovamente a Muriel dall'inizio con il tandem Pasalic-Koopmeiners tra le linee. Scelte praticamente obbligata vista la mancata di convocazione di Boga e Malinovskyi. In linea mediana, chiavi del reparto affidate agli inossidabili de Roon e Freuler. A destra tocca ad Hateboer, mentre a sinistra ci sarà Maehle al posto dello squalificato Zappacosta. Tra i pali c'è Musso, mentre nel terzetto difensivo sarà Djimsiti ad occupare la casella liberata dal ko di Toloi. Insieme all'albanese ci saranno Demiral e Palomino.

PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-ATALANTA

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Koopeminers; Muriel.