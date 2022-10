Probabili formazioni Betis-Roma: Mourinho vara il tandem Abraham-Belotti

Senza l'infortunato Dybala e lo squalificato Zaniolo, la Roma è già con le spalle al muro: deve battere il Betis per sperare ancora nel primo posto.

La Roma ha già le spalle al muro. I giallorossi sono costretti a vincere in casa del Betis, dopo essere stati battuti per 2-1 all'andata, per non complicare in maniera definitiva, o quasi, le speranze di approdare alla fase a eliminazione diretta di Europa League, che si tratti di sedicesimi oppure di ottavi di finale.

La classifica del gruppo C della competizione è particolarmente delicata per la Roma: comanda il Betis con 9 punti, quindi il Ludogorets con 4, la formazione di Mourinho con 3 e l'HJK ultimo con un solo punto. Vincendo, i giallorossi si riporterebbero in corsa anche per il primo posto; in caso di sconfitta e di successiva vittoria del Ludogorets sull'HJK, invece, l'eliminazione sarebbe addirittura vicina.

La Roma dovrà affrontare la gara del Benito Villamarin in una situazione piuttosto complicata: mancheranno infatti sia Paulo Dybala, che ha riportato la lesione del retto femorale sinistro e rischia di saltare anche i Mondiali, che Nicolò Zaniolo, espulso all'andata e dunque squalificato.

Mourinho si ritrova dunque costretto a varare un 3-4-1-2 col doppio centravanti, ovvero Belotti e Abraham, sostenuti da Pellegrini. Spinazzola dovrebbe tornare titolare, con Zalewski sulla corsia destra, anche se pure Viña spera di avere una chance.

Il Betis ha un'assenza certa rispetto all'undici di partenza sceso in campo all'andata: mancherà Fekir, infortunatosi all'Olimpico e nemmeno convocato. Al posto dell'ex Lione ci sarà il match winner Luiz Henrique. Confermato il sempreverde Joaquin, così come Willian José in attacco e Canales alle proprie spalle.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-ROMA

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Luiz Henrique, Canales, Joaquin; Willian José. All. Pellegrini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. All. Mourinho