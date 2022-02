Il Benfica ospita al 'Da Luz' l'Ajax nel primo atto del doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Champions League. La formazione lusitana, guidata da Nelson Verissimo, accoglie gli olandesi, reduci dal primo posto nel Gruppo C - davanti allo Sporting - con un percorso netto grazie a sei vittorie su sei.

Benfica e Ajax tornano ad affrontarsi in Champions League a tre anni di distanza dall'ultima volta: nella stagione 2018/2019, le due squadre si sono sfidate nella fase a gironi, con un bilancio di una vittoria per gli olandesi e un pareggio.

Per Nelson Verissimo, tecnico del Benfica arrivato sulla panchina dei luisitani al posto di Jorge Jesus al termine della fase a gironi, si tratta del debutto assoluto in Champions League. La formazione portoghese è arrivata al secondo posto nel Gruppo E, alle spalle del Bayern Monaco, conquistando il pass per la fase a eliminazione diretta.

Per l'occasione, Verissimo è intenzionato a disegnare il suo Benfica con un 4-3-3, modulo diverso rispetto al tradizionale 4-4-2. In difesa, l'ex Inter Lazaro e Grimaldo agiranno sulle corsie laterali, con Otamendi e Vertonghen a completare il reparto a difesa del portiere Vlachodimos. In mezzo al campo spazio a un altro ex nerazzurro, Joao Marino, con Weigl e Taarabt ai suoi lati. In avanti Nunez è il riferiento centrale, con Rafa Silva ed Everton a sostegno.

Modulo speculare per l'Ajax, che punta sul franco-ivoriano ex West Ham Sebastien Haller, capocannoniere della Champions League. Il tridente offensivo è completato da Antony e Tadic, mentre in mezzo al campo la regia è affidata a Edson Alvarez, con Berghius e Gravenberch come mezzali. La retroguardia davanti a Pasveer sarà composta da Mazraoui e Blind ai lati, con la coppia Timber-Martinez al centro.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-AJAX

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Lázaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, João Mário, Taarabt; Rafa Silva, Nuñez, Everton.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Berghuis, Edson Álvarez, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.