Probabili formazioni Belgio-Marocco: Batshuayi ancora titolare, Hakimi stringe i denti

Il Belgio prova a raggiungere gli ottavi già nella seconda gara dei Mondiali: per il Marocco l'obiettivo è prendersi la vetta con una vittoria.

Dopo la vittoria di misura contro il Canada nel primo turno, il Belgio prova a strappare il pass per gli ottavi, o comunque a blindare il passaggio del turno. Di fronte c'è il Marocco, reduce dalla sfida contro la Croazia: obiettivo, prendersi la vetta del girone.

Si tratta della seconda sfida tra Belgio e Marocco ai Mondiali, con il team fiammingo che vinse 1-0 nell'edizione del 1994. Sempre parlando di precedenti, il Marocco ha vinto l'ultima sfida contro il Belgio, vincendo 4-1 in amichevole nel marzo 2008.

Per il Belgio si tratta della 50esima del Belgio ai Mondiali, la 12esima a raggiungere questo traguardo. Per il Marocco due sole vittorie in 17 incontri nella storia del torneo.

Martinez punta su Batshuayi, autore del goal contro la Tunisia, supportato da Eden Hazard e De Bruyne. A centrocampo ci sono Tielemans e Witsel come interni, mentre sulle fasce agiranno Meunier e Carrasco. Davanti a Courtois trio di difesa composto da Dendoncker, Alderweireld e Vertonghen. Recuperato Lukaku, inizialmente in panchina.

Dall'altra parte Regragui si affida ad un trio d'attacco formato da Boufal, Ziyech ed En-Nesyri. In porta Bounou, coperto da Hakimi (non al meglio, ma ci sarà), Saiss, Aguerd e Attiat-Allah. Amrabat in mezzo, con Amallah e Ounahi ai suoi lati. Mazraoui in fortissimo dubbio.

BELGIO-MAROCCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.