Probabili formazioni Belgio-Italia: Chiesa nel trio d'attacco

Gli Azzurri sfidano il Belgio nei quarti di Euro 2020. Mancini lancia l'esterno della Juve e recupera Chiellini. Nel Belgio out De Bruyne e Hazard.

Da Londra a Monaco di Baviera con la speranza di poter compiere il percorso inverso. L' Italia va in scena all'Allianz Arena per staccare il pass valevole per la semfinale di Euro 2020 .

Sulla strada che conduce alla Final Four londinese c'è da superare l'ostacolo Belgio , formazione che ha letteralmente dominato il proprio girone prima di sentenziare il percorso di CR7 e del Portogallo agli ottavi di finale.

Per il dentro-fuori in programma questa sera alle ore 21.00, Roberto Mancini dovrebbe operare due cambi rispetto all'undici che ha superato l'Austria. Nel tridente, infatti, non ci sarà Berardi ma Federico Chiesa. Dopo il goal nei supplementari contro gli austriaci sarà lo juventino a completare il terzetto d'attacco con Insigne ed Immobile.

A centrocampo il Ct jesino opta per il mix tra tecnica e dinamismo con Barella chiamato a sostenere la cifra tecnica del duo Jorginho-Verratti. In difesa recupera capitan Chiellini pronto a formare la coppia centrale con Bonucci a protezione di Donnarumma. Sugli esterni confermati Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra.

Risponde Roberto Martinez che vara il 3-4-2-1 per i suoi 'Red Devils'. Rimangono un punto di domanda le condizioni di De Bruyne e Eden Hazard, ma c'è speranza soprattutto per la star del City: il Ct spagnolo schiererà lui e Ferreira Carrasco alle spalle di Lukaku, con Eden probabilmente in panchina. In mediana ci sono Tielemans e Witsel con la linea a quattro completata sui binari da Meunier e da Thorgan Hazard.

In porta c'è ovviamente Courtois, schermato dalla difesa a tre composta da Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.