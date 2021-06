Belgio-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Belgio e Italia si affrontano nei quarti di finale di Euro 2020: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

BELGIO-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Belgio-Italia

• Data: venerdì 2 luglio 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

• Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Dopo aver eliminato rispettivamente Portogallo e Austria, Belgio e Italia si trovano l'una contro l'altra nei quarti di finale di Euro 2020. Una sfida intrigante, tra due Nazionali pronte a fare all-in sulla manifestazione nel tentativo di mettere le mani sul trofeo.

Il Belgio dell'interista Romelu Lukaku e del napoletano Dries Mertens, capace di aggiudicarsi il proprio girone in cui erano presenti Danimarca, Finlandia e Russia, a Siviglia ha superato di misura anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo grazie ad un 1-0 firmato da un gran goal di Thorgan Hazard, fratello di Eden.

L'Italia, invece, nel proprio raggruppamento ha avuto ragione di Turchia, Svizzera e Galles senza incassare nemmeno una rete, prima di eliminare a fatica l'Austria a Wembley agli ottavi con un 2-1 maturato durante i tempi supplementari.

Il bilancio dei 22 precedenti tra Belgio e Italia vede gli azzurri in vantaggio con 14 vittorie, mentre 4 sono i successi dei Diavoli Rossi uniti a 4 pareggi. L'ultimo incrocio tra le due Nazionali risale agli Europei del 2016, quando l'Italia si impose 2-0 nella fase a gironi.

Tutto su Belgio-Italia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BELGIO-ITALIA

Belgio-Italia si gioca venerdì 2 luglio 2021 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania: fischio d'inizio del match previsto alle ore 21:00.

La partita degli ottavi di Euro 2020 tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno e Rai Uno HD (numero 501 del digitale terrestre, nonchè su Sky: canali di riferimento dell'emittente satellitare, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport ( 251 del satellite).

Belgio-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it, oltre che su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

La sfida degli Europei tra Belgio e Italia verrà trasmessa anche su NOW: per potersi godere l'ottavo di finale tra i Diavoli Rossi e la Nazionale di Mancini, occorrerà accedere al portale e seguire le linee guida per acquistare uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Belgio-Italia in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti del quarto di finale degli Europei sia sul live dedicato che nella nostra diretta minuto per minuto.

Nel Belgio da valutare se De Bruyne ed Eden Hazard, infortunati contro il Portogallo, smaltiranno i rispettivi guai fisici e potranno essere del match: in caso contrario, maglia da titolare per Mertens e Ferreira Carrasco nel tridente con Lukaku. Tielemans-Witsel in mediana, sugli esterni Meunier e l'altro Hazard, Thorgan. A protezione di Courtois, pacchetto a tre Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen.

Mancini potrebbe cambiare qualche pedina rispetto al match vinto con l'Austria: in rampa di lancio Chiellini, che rileverebbe Acerbi, ma scalpitano anche Chiesa, Locatelli, Belotti e Pessina. Terzino destro ancora Di Lorenzo, regia a Jorginho, Insigne completa l'attacco.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. Ct. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.