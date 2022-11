Probabili formazioni Bayern Monaco-Inter: Lautaro Martinez non riposa e gioca titolare

L'Inter, già agli ottavi, fa visita al Bayern Monaco per l'ultimo turno del girone di Champions: Inzaghi senza Lukaku, spazio a Correa.

Una trasferta relativamente tranquilla, senza i patemi derivanti dal conquistare il pass per gli ottavi, già in tasca: l'Inter si appresta a chiudere il suo girone di Champions League facendo visita al Bayern Monaco campione di Germania.

Verdetti già abbondantemente emessi nel Gruppo C: bavaresi certi della qualificazione in qualità di capolisti, nerazzurri secondi e a distanza di sicurezza dal Barcellona, atteso dalla campagna di Europa League. Nulla da fare per il Viktoria Plzen, ancora fermo a zero punti.

Il carattere placido della partita dell'Allianz Arena dovrebbe indurre Inzaghi ad operare un po' di turnover: non tra i pali, dove a difendere la porta sarà ancora Onana. Acerbi dovrebbe rilevare il diffidato Bastoni, a rischio squalifica così come Lautaro Martinez, che però dovrebbe regolarmente scendere in campo dal primo minuto, considerati i tanti problemi in attacco.

Assente forzato Lukaku, vittima di un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra; sarà risparmiato anche Dzeko, reduce da una botta che comunque non dovrebbe rappresentare nulla di grave in ottica futura. Turno di riposo per Calhanoglu, con Asllani in cabina di regia: ai lati dell'albanese, Barella e Mkhitaryan, con l'armeno insidiato da Gagliardini. Darmian e Gosens i due quinti.

Diversi cambiamenti anche nell'undici di partenza del Bayern: Gnabry, Gravenberch e Coman a sostegno di Tel, 17enne su cui Nagelsmann nutre grandissime speranze. Sempre presente lo stacanovista Kimmich, chance per Mazraoui a destra. Ulreich confermato tra i pali. Sané non ancora al meglio, così come Lucas Hernandez.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.