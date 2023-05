I giallorossi in Germania per difendere l'1-0 dell'Olimpico: due risultati su tre a disposizione per un posto in finale di Europa League a Budapest.

La Roma di José Mourinho va a caccia della seconda finale europea di fila. Dopo il successo in Conference League nella passata stagione, con il trionfo a Tirana contro il Feyenoord, i giallorossi affrontano alla BayArena di Leverkusen il Bayer nel secondo atto della semifinale. La squadra capitolina deve difendere l’1-0 conquistato all’Olimpico una settimana fa grazie alla rete di Edoardo Bove e avrà a disposizione due risultati su tre in terra teutonica. L’obiettivo è conquistare un posto nella finale di Budapest, in Ungheria, in programma mercoledì 31 maggio, contro la vincente dell’altra semifinale tra Siviglia e Juventus. Nel Bayer Leverkusen Kossounou e Andrich si aggiungono a Schick nella lista degli indisponibili. Xabi Alonso conferma il 3-4-3 con Hincapié, Tapsoba e Tah davanti a Hradecky. Frimpong e Baker sulle corsie esterne, con Palacios e l’ex Genoa Amiri al centro. Il tridente sarà formato da Diari, Hlozek e Wirtz. Dopo il turnover di Bologna, Mourinho schiera i migliori in uno snodo cruciale della stagione. In porta torna Rui Patricio, mentre in difesa confermato Cristante - nonostante la convocazione di Smalling - al centro con Mancini e Ibanez ai lati. In mezzo al campo gioca Matic con Bove e Wijnaldum. Spazio a Spinazzola e Zalewski sulle corsie esterne, Pellegrini alle spalle di Abraham. Dybala si è allenato in gruppo ed è recuperato ma resta in dubbio, se dovesse partire titolare a fargli spazio sarà Bove. PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-ROMA BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. Scelti da Goal Manchester City-Real Madrid: tv, streaming, formazioni

