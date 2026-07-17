Formazioni Basilea-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





La nuova stagione della Juventus si apre con la prima amichevole estiva che vede i bianconeri opposti al Basilea.

Nelle file dei bianconeri non ci saranno i giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali ai Mondiali che sono ancora in vacanza, oltre all'infortunato Thuram e all'ultimo arrivato Celik. Ma questa potrebbe essere l'occasione per molti giocatori di mettersi in evidenza agli occhi di Luciano Spalletti e meritarsi la conferma. Il Basilea, allenato dal grande ex Lichtsteiner, sta preparano a sua volta il nuovo campionato che in Svizzera inizia a fine luglio, dunque è nettamente avanti con la preparazione rispetto alla Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA-JUVENTUS





BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti





DOVE VEDERE BASILEA-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Basilea-Juventus, prima amichevole estiva dei bianconeri, si gioca sabato 18 luglio con fischio d'inizio alle ore 15.30. La gara sarà visibile per gli abbonati sia su DAZN che su Sky Sport. La diretta streaming della partita verrà trasmessa inoltre su NOW. Ma sarà possibile anche vedere Basilea-Juventus in chiaro sul sito Juventus.com o sull'app del club bianconero.