Formazioni Barcellona-Juventus: Morata con Cristiano Ronaldo

La Juventus scende in campo al Camp Nou per contendere al Barcellona il primato nel Gruppo G di Champions League. Torna Morata in attacco.

e si affrontano al Camp Nou nella loro ultima sfida nella fase a gironi della , partendo da una certezza importante: entrambe hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale della massima competizione continentale per club.

Le due squadre hanno letteralmente dominato il Gruppo G e, sebbene i catalani siano attualmente primi in classifica con 15 punti figli di cinque vittorie in altrettante partite, il discorso primo posto non è ancora chiuso. La potrebbe ancora prendersi la vetta qualora riuscisse ad imporsi in per 3-0 o con due reti di scarto segnando almeno tre goal.

Ai bianconeri servirà quindi una sorta di piccola impresa per garantirsi il primato, ma visto lo stato di forma del Barça nulla è impossibile. Andrea Pirlo , per l’occasione dovrebbe affidarsi ad un 4-4-2 nel quale sarà Buffon a giocare dal 1’ tra i pali.

Altre squadre

Davanti a lui agirà una linea che dovrebbe con De Ligt dall’inizio, nonostante le cinque partite di fila giocate dal suo rientro. Danilo e Alex Sandro chiamati a presidiare le corsie esterne, con Bonucci a far coppia con l'olandese al centro.

A centrocampo, Cuadrado partirà sulla destra, mentre sull’out opposto ci sarà Ramsey per poi spostarsi in posizione di trequartista in fase di possesso. In mediana McKennie al fianco di Arthur.

In attacco si rivedrà Morata che andrà a far coppia con Cristiano Ronaldo .

Koeman si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale non ci saranno Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati e Dembélé (ma è tornato a diposizione Umtiti). Nella linea difensiva davanti a Ter Stegen , spazio per Araujo e Lenglet a comporre la coppia centrale, mentre Dest e Jordi Alba agiranno sugli esterni.

Pjanic e De Jong formeranno il duo di mediana, mentre in attacco, a supporto dell’unica punta Griezmann, agirà il trio Messi-Pedri-Trincao.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.