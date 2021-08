Probabili formazioni Barcellona-Juventus: Cristiano Ronaldo c'è, Messi no

Barcellona e Juventus si giocano il Trofeo Gamper, blaugrana scossi dall'addio di Messi mentre Allegri lascia a casa Dybala. Ma c'è Ronaldo.

Serata di gala al 'Johan Cruyff' della Ciudad Deportiva dove il Barcellona, scosso dall'improvviso addio di Messi, ospita la Juventus per lo storico Trofeo Gamper. Un torneo estivo che mai come quest'anno assume però contorni decisamente interessanti.

Molto ovviamente per quanto accade in casa blaugrana, con la squadra di Koeman chiamata ad assorbire sul campo quanto successo nelle ultime ore intorno alla Pulce proprio nella sera in cui dall'altra parte Allegri rilancia Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, alla sua prima uscita stagionale in bianconero, guiderà l'attacco in un tridente completato da Morata e Kulusevski mentre Chiesa dovrebbe partire dalla panchina. Ancora out invece Dybala che Allegri ha preferito lasciare a Torino per continuare gli allenamenti dopo lo stop causa affaticamento muscolare.

Fatta eccezione per Arthur e Rabiot, entrambi infortunati, per il resto il tecnico potrà contare sulla rosa al completo e dovrebbe fare qualche esperimento soprattutto a centrocampo dove potrebbe riproporre dall'inizio Ramsey nel ruolo di regista con Bentancur e McKennie ai suoi lati. Ma non sono escluse novità, come annunciato dallo stesso Allegri.

"Alcuni giocatori secondo me possono ricoprire quei ruoli a metà campo e voglio vederli".

In difesa invece nessuna sorpresa col ritorno di Bonucci accanto a De Ligt. Chiellini e i sudamericani Danilo e Alex Sandro, impegnati fino a qualche settimana fa in Copa America, partiranno dalla panchina.

Nel Barcellona, ovviamente, occhi puntati soprattutto sull'attacco orfano di Messi. A guidarlo sarà l'ultimo arrivato Depay insieme a Griezmann e Braithwaite. A centrocampo Coutinho con De Jong e Busquets, mentre a guidare la difesa tornerà Pique, ultima bandiera a cui aggrapparsi in questa estate difficile.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-JUVENTUS

BARCELLONA (4-3-3): Ter-Stegen; Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Coutinho; Braithwaite, Griezmann, Depay.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo.