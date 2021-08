Barcellona-Juventus, Allegri non rischia Dybala: "Resta a Torino ad allenarsi"

Massimiliano Allegri presenta Barcellona-Juventus, annuncia l'assenza di Dybala e elogia Pirlo: "Dovrò portare avanti il suo lavoro".

Il Massimiliano Allegri bis è già iniziato, ma adesso è tempo di fare sul serio. C'è il Barcellona, c'è il Trofeo Gamper. Il primo banco di prova per la nuova/vecchia Juventus del livornese, in attesa dell'inizio della nuova stagione ufficiale in programma tra un paio di settimane.

"Arriviamo a questa partita con entusiasmo e con voglia - dice Allegri a 'JTV' alla vigilia della sfida - Sarà una bella sfida, tra due grandissimi club. La dovremo affrontare come sempre, con serietà. Sarà utile per vedere la condizione della squadra, sia dei giocatori che sono arrivati prima sia di quelli che sono arrivati in settimana. È una partita che ci farà alzare il livello d'attenzione".

Una partita a cui, però, non parteciperà Paulo Dybala, reduce da un problema muscolare che gli ha fatto perdere alcuni giorni di preparazione.

"Preferisco fargli fare altri due giorni d'allenamento, si è aggregato alla squadra solo l'altroieri e quindi sarebbe un rischio portarlo a Barcellona. Ho parlato con lui, abbiamo deciso che rimarrà a Torino ad allenarsi".

Che rosa ha trovato Allegri all'inizio della sua seconda esperienza alla Juventus?

"Un'ottima rosa, che lo scorso anno ha vinto due trofei, si è qualificata in Champions League ed è arrivata agli ottavi. Dovrò portare avanti il lavoro di Pirlo e provare a migliorare quello che ho trovato. Ci vorrà spirito di sacrificio e voglia di rimettersi in discussione ogni giorno. Ma questo è nel DNA della Juve".

Chi ha colpito Allegri tra i giocatori?