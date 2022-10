Probabili formazioni Barcellona-Inter: Mkhitaryan mezzala, Dimarco esterno

I nerazzurri si giocano una grossa fetta di qualificazione agli ottavi in casa del Barça: l'armeno favorito come mezzala, Dimarco largo a sinistra.

E' una notte tremendamente decisiva quella del 'Camp Nou' di Barcellona. Uno snodo cruciale che può pesare gli equilibri in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Lo sanno i padroni di casa, lo sa soprattutto l'Inter di Simone Inzaghi che approda in terra catalana con la consapevolezza che il prosieguo del percorso continentale passa gioca forza dal ribollente catino a tinte blaugrana.

L'ultimo faccia a faccia tra le due squadre in quel di Barcellona risale ovviamente al 28 aprile 2010. Una delle sconfitte più 'dolci' dell'intera storia interista perché l'1-0 targato Piqué non bastò al Barcellona di Guardiola per completare la 'remuntada', con l'Inter a festeggiare l'accesso alla finalissima di Madrid che circa un mese più tardi condurrà la Beneamata verso il Triplete.

L'estrema attualità, però, dice che dopo l'1-0 dell'andata firmato Hakan Calhanoglu, i nerazzurri si presentano al cospetto della squadra guidata da Xavi con tre punti di margine in classifica e la ferma convinzione di poter strappare un risultato di prestigio che rappresenterebbe uno step determinante lungo il viatico che conduce verso la fase ad eliminazione diretta.

Scelte. Anche in questo destinate a tracciare il percorso: l'allenatore dell'Inter vara l'ormai classico abito tattico del 3-5-2 con Dzeko e Lautaro Martinez chiamati a fare breccia nel muro catalano. A centrocampo, piena conferma per Calhanoglu nei panni di 'play', supportato da Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie laterali c'è Dumfries a destra con Dimarco tassello mancino. Tra i pali si va verso la terza gara consecutiva tra campionato e coppa con Onana a schermare la porta meneghina. Oltre all'ex portiere dell'Ajax, ecco la difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Per il Barcellona, invece, è di fatto una questione da dentro fuori, per scongiurare la seconda e altrettanto clamorosa seconda eliminazione consecutiva ai gironi di Champions. Xavi si affida a Lewandowski, sorretto nel tridente da Dembelé e da Ansu Fati. A centrocampo il tecnico spagnolo si gioca la carta De Jong nel pacchetto insieme a Busquets e Pedri. In difesa, Piqué e Eric Garcia imbasticono la coppia centrale, mentre sui binari esterni largo a Sergi Roberto e Marcos Alonso.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Marcos Alons; De Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi