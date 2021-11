Probabili formazioni Atletico Madrid-Milan: gioca Giroud, Ibrahimovic riposa

Dentro o fuori. Con la seconda possibilità che, classifica alla mano, supera al momento la prima. Ultimo nel raggruppamento e con un solo punticino raccolto dopo quattro turni, il Milan non può che vincere in casa dell'Atletico Madrid per sperare di rimanere in corsa per gli ottavi. Impresa che dovrà poi essere bissata tra un paio di settimane col Liverpool.

La classifica è tremenda: Liverpool 12 punti, Porto 5, Atletico Madrid 4, Milan 1. I rossoneri, in sostanza, sarebbero eliminati anche pareggiando. E pure la "retrocessione" in Europa League è a forte rischio. Una situazione ulteriormente complicata dal fatto che l'Atleti è a sua volta costretto a vincere, avendo perso per strada tutti i punti disponibili nella doppia sfida contro il Liverpool.

Ibrahimovic, almeno inizialmente, non ci sarà. In attacco tocca a Giroud, uno che sa come sfidare l'Atletico Madrid: nella scorsa edizione fu lui, con una stupenda rovesciata, a regalare il successo al Chelsea in casa dei Colchoneros nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Le assenze in casa rossonera non mancano: Pioli deve fare a meno di Calabria, Tomori e Rebic, tutti infortunati. Al centro della difesa ci sarà Romagnoli. In mezzo al campo solito duello Bennacer-Tonali, con l'italiano favorito. Così come Krunic dovrebbe spuntarla su Leão, con Brahim Diaz spostato sulla sinistra.

L'Atletico Madrid recupera Griezmann, la cui squalifica è stata ridotta: il francese è disponibile e farà coppia con Suarez nell'attacco biancorosso. Difesa a tre con Savic, Gimenez e Hermoso. Titolare in mezzo al campo anche l'ex Udinese De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-MILAN

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; M. Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco; Griezmann, Suarez. All. Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, B. Diaz; Giroud. All. Pioli