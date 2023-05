Probabili formazioni Atalanta-Verona: Hojlund guida l'attacco nerazzurro

I bergamaschi ospitano i veneti in una gara che dirà molto sul futuro di entrambe. Hojlund titolare al centro dell'attacco. Djuric per i giallobù.

L'Atalanta vuole tornare nelle coppe europee e per farlo ha bisogno di punti. Una necessità che la accomuna al Verona, che però è alla ricerca di ossigeno in classifica per evitare la retrocessione in Serie B.

Diversi problemi di formazione per Gasperini, costretto a rinunciare a Palomino e Zapata. A guidare l'attacco sarà Hojlund assistito da Koopmeiners e Pasalic. In porta sempre Sportiello, con il trio difensivo composto da Toloi, Djimsiti e Scalvini. In mediana Ederson e De Roon compongono la coppia centrale, con Maehle a destra e Zappacosta a sinistra.

Zaffaroni si affida ai fedelissimi. Montipò tra i pali con Ceccherini, Hien e Coppola a protezione del reparto arretrato. Faraoni e Depaoli esterni della linea a quattro di centrocampo con Tameze e Abildgaard nel mezzo. Ngonge e Lazovic trequartisti a sostegno di Djuric unica punta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni