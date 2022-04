Dopo il rinvio causa Covid, a Bergamo scendono in campo Atalanta e Torino per il recupero della ventesima giornata di Serie A.

I padroni di casa, reduci dalla vittoria di Venezia, si sono rilanciati in zona Europa e con un altro successo potrebbero ulteriormente avvicinarsi a Lazio e Roma.

Gasperini schiera il giovane Scalvini in difesa, Hateboer e Zappacosta sugli esterni con De Roon e Freuler in mezzo al campo. In attacco la coppia colombiana Muriel-Zapata, alle cui spalle agirà Pasalic.

Juric con Lukic e Brekalo dietro Sanabria, Pobega recupera e gioca a centrocampo accanto a Ricci. In porta confermato Berisha, davanti a lui difesa a tre composta da Zima, Bremer e Rodriguez. I due esterni sono Singo e Aina.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer; de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Aina; Lukic, Brekalo; Sanabria. All. Juric.