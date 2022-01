Probabili formazioni Atalanta-Torino: Gasperini lancia Muriel

Rafforzare il posizionamento in zona Champions per, perché no, sperare di rosicchiare qualche punto all'Inter capolista: l'Atalanta ha tutta l'intenzione di iniziare per il verso giusto il nuovo anno, dopo che il 2021 si era concluso con un deludente pareggio al 'Ferraris' col Genoa.

Segui Atalanta-Torino solo su DAZN. Attiva ora

Sulla strada di Gasperini c'è il Torino del suo allievo Juric, colui che più di ogni altro allenatore in Italia ha tratto ispirazione dal tecnico di Grugliasco: stesso modulo e stessa intensità, componenti che hanno permesso ai granata di chiudere il girone d'andata in maniera soddisfacente.

Ancora assente Musso, in quarantena così come l'altro positivo Palomino: tra i pali spazio al secondo Sportiello. Davanti a lui il trio composto da Toloi, Demiral e Djimsiti, mentre Hateboer è favorito su Maehle per giocare sull'out di destra. Davanti ai trequartisti Malinovskyi e Pessina, chance per Muriel, titolare obbligato vista l'indisponibilità di Zapata.

L'articolo prosegue qui sotto

I granata si affidano al senso del goal di Sanabria, supportato da Praet e Brekalo. Pobega confermato accanto a Lukic, Buongiorno in pole su Rodriguez per agire tra i tre della retroguardia.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric