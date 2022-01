Atalanta-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Torino

Atalanta-Torino Data: 06-01-2022

06-01-2022 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Atalanta e Torino inaugurano il 2022 affrontandosi nel match che apre il girone di ritorno del campionato di Serie A.

I nerazzurri hanno chiuso il 2021 pareggiando sul campo del Genoa, perdendo di conseguenza contatto dalla vetta del campionato, ora distante otto punti.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini si presenta al giro di boa da quarta forza del campionato con 38 punti e in corsa su tre fronti in attesa che inizino anche le avventure in Coppa Italia e Europa League.

A Bergamo arriva il Torino di Ivan Juric, piegato di misura dall'Inter pochi giorni prima di Natale. I granata hanno chiuso il girone d'andata con 25 punti e occupano l'undicesima piazza in graduatoria.

La partita d'andata è stata risolta in favore della Dea dalla zampata al fotofinish di Roberto Piccoli, autore del definitivo 1-2. Il provvisorio vantaggio bergamasco era stato realizzato da Muriel, mentre l'illusorio pareggio piemontese da Belotti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-TORINO

Atalanta-Torino si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 6 gennaio. Calcio d'inizio alle ore 16.30.

DOVE VEDERE ATALANTA-TORINO IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva il confronto tra Gasperini e Juric. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne disponga si potrà comunque collegare il proprio televisore ad altri dispositivi: un TIMVISION BOX, una console (PlayStation o Xbox), oppure attraverso Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

ATALANTA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming: tramite pc o notebook sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale di DAZN. Se si desidera effettuare l'accesso con smartphone e tablet sarà necessario scaricare la relativa app compatibile con i sistemi iOS o Android.

Il racconto di Atalanta-Torino sarà disponibile anche su GOAL attraverso l'ormai consueta diretta testuale che vi fornirà in tempo reale tutto quello che c'è da sapere sul match del Gewiss Stadium: dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al racconto vero e proprio della gara. A seguire le parole dei protagonisti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La partita del Gewiss Stadium tra orobici e granata verrà raccontata su DAZN da Dario Mastroianni, coadiuvato in cabina dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

Occasione per Muriel vista l'indisponibilità di Zapata. Alle spalle del colombiano dovrebbe toccare al duo Malinovskyi-Pessina. Capitolo centrocampo: squalificato Freuler, sarà Koopmeiners a formare la coppia a tinte orange insieme a de Roon. Sulle fasce ci saranno Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra. In difesa potrebbe riposare Toloi, lasciando spazio a Demiral, Djimsiti e Palomino. In porta chance per Sportiello vista la positività al Covid di Musso.

Toro, senza Belotti, che davanti si affida a Sanabria con Praet e Brekalo tra le linee. A centrocampo ci sono Lukic e Pobega, mentre sulle fasce dovrebbero agire Singo e Vojvoda. In difesa pacchetto a tre composto da Djidji, Bremer e Buongiorno. Tra i pali Milinkovic-Savic.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gasperini.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric.