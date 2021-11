Probabili formazioni Atalanta-Spezia: Ilicic titolare

Sosta delle Nazionali superata, torna la Serie A. Lo fa con il 13esimo turno, aperto dalla prima gara del sbato che vede Atalanta e Spezia come protagoniste. La squadra di Gasperini cerca punti Champions, quella di Thiago Motta spera di potersi allontanare dalla zona calda.

L'Atalanta ha ottenuto fin qui 22 punti ed è in piena zona Champions, con dieci dalla vetta. Lo Spezia è stato altalenante fin qui in virtù della lotta salvezza: 11 punti, la metà esatta della Dea, e solamente due in più rispetto alle squadre terzultime in graduatoria, ovvero Gena e Sampdoria.

Gasperini propone Ilicic e Pasalic alle spalle di Zapata, con De Roon e Freuler interni. Esterni di centrocampo Zappacosta e Maehle, in porta Musso sarà difeso da Toloi, Djimsiti e Palomino.

Lo Spezia opta pr Nzola e Gyasi insieme a Verde nel tridente d'attacco, mentre Kovalenko e Maggiore saranno a centrocampo con Sala. Tra i pali giocherà Provedel, protetto dalla linea difensiva Amian-Erlic-Kiwior-Bastoni.

L'articolo prosegue qui sotto

ATALANTA-SPEZIA, PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.