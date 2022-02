Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria: gioca Scalvini, Sensi recupera e parte titolare

Si chiude a Bergamo, dove l’Atalanta ospita la Sampdoria, il 27° turno del campionato di Serie A. Sarà una sfida importante quella del Gewiss Stadium, che metterà in palio punti importanti per l’alta classifica, ma anche per la corsa che conduce alla salvezza.

Gli orobici, che non vincono nel torneo dallo scorso 9 gennaio, puntano infatti a quel risultato che possa consentire loro di restare in scia alle compagini che si contendono un posto nella prossima Champions League (la Juventus è a +4), mentre i blucerchiati sperano di poter allungare su quel terzultimo posto al momento distante 4 lunghezze.

Per l’occasione, Gian Piero Gasperini disegnerà l’Atalanta con un 3-4-1-2 nel quale, davanti a Musso, saranno Toloi, Scalvini e De Roon a completare il terzetto difensivo. Il giovane centrale e l'adattato de Roon sostituiscono gli squalificati Djimsiti e Demiral.

Zappacosta e Pezzella presidieranno gli esterni, l'ultimo dei due in ballottaggio con Hateboer e Maehle, mentre in mediana ci sarà Koopmeiners con Freuler. In attacco, spazio alla coppia Malinovskyi-Boga, con Pasalic a supporto.

Marco Giampaolo punterà sul consueto 4-3-1-2 nel quale saranno Conti, Ferrari, Colley e Murru a comporre la linea difensiva davanti a Falcone.

Ekdal sarà il vertice basso di un rombo di centrocampo che prevederà Rincon e Thorsby come interni e Sensi in posizione di trequartista alle spalle di Quagliarella e Caputo. Occhio a Sabiri al posto dell'ex nerazzurro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-SAMPDORIA

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.