La squadra di Gasperini riabbraccia l'olandese e conferma Lookman in coppia con Hojlund. Gabbiadini guida l'attacco dell'undici blucerchiato.

L'Atalanta non vuole fermarsi più. Dopo lo spettacolare 3-3 in casa della Juventus, i nerazzurri continuano la loro corsa per un posto tra le prime quattro.

L'avversaria è la Sampdoria, in una difficile situazione di classifica e con un disperato bisogno di punti per salvarsi evitando di chiudere tra le ultime tre di questo campionato.

Demiral torna a guidare la difesa, complice l'infortunio di Palomino. Insieme al turco ci saranno Toloi e Scalvini davanti al portiere Musso.

Koopmeiners torna in mediana insieme a De Roon, con Hateboer e Maehle laterali. Lookman-Hojlund il duo d'attacco, con Boga alle loro spalle.

Diverse assenze per Stankovic, che cerca punti affidandosi a Gabbiadini in attacco. Rincon e Winks la coppia di centrali di centrocampo, affiancati da Leris e Augello. Djuricic sulla trequarti, mentre in difesa davanti ad Audero vanno Murillo, Nuytinck e Amione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.