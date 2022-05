Probabili formazioni Atalanta-Salernitana: Scalvini confermato, Ribery out

La 35esima giornata di Serie A si chiude con un match in cui, ad intrecciarsi, sono la corsa per un posto in Europa e la salvezza: la Salernitana, rigenerata dalla cura Nicola, fa visita all'Atalanta, a caccia di un risultato positivo in grado di rialzare il morale della truppa di Gasperini.

I nerazzurri hanno l'opportunità di scavalcare al settimo posto la Fiorentina, ieri battuta di misura dal Milan, e di guardare con maggiore ottimismo agli ultimi impegni; i granata, invece, arrivano a questo appuntamento col vento in poppa, frutto dei tre successi consecutivi che hanno clamorosamente rimesso in corsa una formazione data per spacciata fino a poche settimane fa.

Gasperini conferma il tandem offensivo Muriel-Zapata, rispetto al pirotecnico 4-4 col Torino cambia il trequartista: spazio a Pasalic, Pessina scivola in panchina. De Roon-Freuler coppia mediana, tra i tre di difesa c'è ancora Scalvini: non convocato Toloi.

Nicola senza Ribery e intenzionato a puntare su Bonazzoli e Djuric in attacco. Bohinen playmaker, coadiuvato da Lassana Coulibaly ed Ederson. Mazzocchi e Ruggeri sulle corsie esterne, Fazio a guidare il reparto difensivo davanti alla porta di Sepe.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.