Atalanta-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ATALANTA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Salernitana

Atalanta-Salernitana Data: 02-05-2022

02-05-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite)

(202 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Atalanta e Salernitana si sfidano al Gewiss Stadium nel match che chiude il 35° turno di Serie A.

La Dea non è riuscita a bissare il successo di Venezia dando scena ad un match di recupero ricco di emozioni contro il Torino: il 4-4 del Gewiss Stadium ha impedito ai nerazzurri di guadagnare posizioni in classifica: a quattro turni dal termine, la banda Gasperini è ottava - e attualmente fuori dalle coppe europee - con 55 punti.

A Bergamo arriva una Salernitana che sprizza di salute e che, con tre vittorie consecutive, ha rilanciato in maniera clamorosa le proprie ambizioni salvezza. I campani hanno regolato 2-1 la Fiorentina nell'ultimo turno salendo a quota 25 punti: i ragazzi di Nicola sono a tre lunghezze dal quarto posto e il 5 maggio recupereranno la gara con il Venezia. Morale della favola, missione permanenza in A ancora possibile per Ribery e compagni.

Il match d'andata, giocato all'Arechi lo scorso 18 settembre, è stato risolto dal blitz decisivo di Duvan Zapata, autore dello 0-1 finale.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SALERNITANA

Atalanta-Salernitana si giocherà lunedì 2 maggio 2022 al Gewiss Stadium di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-SALERNITANA IN TV

La sfida di Bergamo verrà trasmessa in diretta su DAZN: sarà possibile scaricare l'app su una moderna smart tv, su console come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Il confronto tra orobici e salentini verrà trasmesso anche da Sky sul canale Sky Sport Calcio (202 del satellite)

ATALANTA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Atalanta-Salernitana sarà a disposizione degli utenti Sky e DAZN anche in diretta streaming: i primi potranno scaricare collegarsi al sito di Sky Go o scaricarne l'app, mentre i secondi potranno scaricare l'app dedicata su dispositivi mobili o accedere al portale con pc e notebook.

La terza possibilità è rappresentata da NOW: per utilizzare il servizio streaming on demand di Sky servirà acquistare il pacchetto 'Sport' prima di accedere alla diretta dell'evento.

Atalanta-Salernitana in diretta anche su GOAL attraverso la consueta cronaca diretta testuale. Collegandosi al sito ufficiale si riceveranno aggiornamenti in tempo reale: dall'annuncio delle formazioni ufficiali al racconto della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La partita del Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana verrà raccontata su DAZN dalla voce di Gabriele Giustiniani, coadiuvato dal commento tecnico di Alessandro Budel. Su Sky, invece, saranno Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti i telecronisti della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SALERNITANA

Gasperini vara ancora il tandem in salsa colombiana con Pasalic a supporto. A centrocampo de Roon e Freuler sicuri del posto con Hateboer e Zappacosta esterni. In difesa panchina per Djimsiti e Toloi: giocano Scalvini, Demiral e Palomino. In porta c'è Musso.

Nicola con il collaudato 3-5-2: confermati Bonazzoli e Djuric in attacco, entrambi in goal contro la Fiorentina. A centrocampo lavoro in regia per Bohinen con Lassana Coulibaly e Ederson interni. Mazzocchi e Ruggeri sulle fasce. In difesa Gyomber, Fazio e Ranieri a salvaguardare la porta di Sepe.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.