Atalanta e Roma una di fronte all'altra con vista sull'Europa. All'andata, all'Olimpico, la Dea si impose per 1-0 grazie a una rete di Scalvini.

A Bergamo va in scena l'ennesimo scontro diretto per l'Europa: l'Atalanta cerca l'avvicinamento in classifica alla Roma, che a sua volta va a caccia di uno scatto fondamentale per continuare concretamente a coltivare ambizioni di Champions League.

All'andata l'Atalanta si impose per 1-0 sul campo della Roma: in quell'occasione andò a segno Scalvini con un bel destro piazzato alle spalle di Rui Patricio dal limite dell'area. A quei tempi la formazione di Gasperini veleggiava nei primissimi posti della classifica.

Il tecnico nerazzurro è orientato a confermare l'undici sceso in campo in casa della Fiorentina: dunque, coppia pesante Hojlund-Zapata con Koopmeiners alle spalle dei due ed Ederson a centrocampo con De Roon. In difesa Djimsiti e Scalvini più di Demiral e Palomino. Cambio tra i pali con Sportiello dall'inizio e Musso in panchina.

Roma con Dybala, decisivo in Europa League contro il Feyenoord, in campo dal primo minuto a fianco di Pellegrini e dietro ad Abraham, favorito su Belotti. In difesa confermato Marcos Llorente. Celik (in vantaggio su El Shaarawy) e Zalewski sulle fasce, Matic titolare. Assenti per infortunio Smalling e Wijnaldum.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Højlund, Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.